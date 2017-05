Eine spezielle Männerfreundschaft

Diese Freundschaft prägt ihn sein Leben lang. Der 47-jährige Andreas Hausammann war 17 Jahre mit dem verurteilten Mörder Rolando Ruiz in den USA befreundet. Sie pflegten eine innige Brieffreundschaft; der Ostschweizer besuchte seinen amerikanischen Freund acht Mal im Gefängnis. Vor zwei Monaten flog Hausammann gar nach Texas, um der Hinrichtung seines Freundes beizuwohnen.

Freundschaft ohne wenn und aber

«Wenn man seinen Freund vor sich liegen sieht, wehrlos, dann ist das schon ziemlich schockierend», sagt Hausammann gegenüber TVO. «Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte ihm nur zeigen, dass er in seinen letzten Momenten nicht alleine ist.» Obwohl Ruiz eine Frau per Kopfschuss getötet haben soll, beschreibt Hausamann die Freundschaft mit dem verurteilten Mörder als sehr bereichernd. Die Tatsache, dass Ruiz ein Killer ist, rückte mit dem Wachsen ihrer Freundschaft bald in den Hintergrund.

«Eine herzliche Beziehung»

In ihren Briefen sprachen die beiden Freunde hauptsächlich über ganz Alltägliches: «Wir haben einander ‘Hermano’ – Bruder – gesagt.» Ruiz habe den Sohn von Hausammann stets «kleinen Neffen» genannt. «Es war einfach eine sehr herzliche Beziehung, die uns gut getan hat.» Eine Beziehung zu einem Mörder zu führen, sei jedoch alles andere als leicht: «Manchmal dachte ich, ich hätte mich mehr für ihn und für seine Familie engagieren sollen.» Ruiz habe sich in all den Jahren im Gefängnis sehr verändert. «Er hätte so vieles zu geben gehabt, wenn er die Chance bekommen hätte.»

Am 7. März 2017 wurde Rolando Ruiz im US-Bundesstaat Texas durch die Giftspritze hingerichtet. Andreas Hausammann bleiben hunderte Briefe und viele Erinnerungen an seinen «Bruder».

Der Beitrag von TVO