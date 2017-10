Belgier züchtet grössten Kürbis

Mathias Willemijns aus Belgien freut sich am Sonntag über seinen Sieg mit einem Kürbis, der 1008 Kilogramm wiegt. © Keystone/DPA dpa/SEBASTIAN GOLLNOW

Der Gewinnerkürbis brachte 1008 Kilo auf die Waage – also gut eine Tonne. Damit wurde der Weltrekordhalter unter den Kürbiszüchtern, der Belgier Mathias Willemijns, am Sonntag in Ludwigsburg zum zweiten Mal in Folge auch Europameister.