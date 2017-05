7 Vorschläge für dein Wochenende

Bobby-Car-Rennen

Das Bobby-Car-Rennen am Samstag, 20.Mai, in Rorschach sucht bereits zum fünften Mal den «HC GoRo Race Challenge Weltmeister». Rund 200 Teilnehmer kämpfen in verschiedenen Kategorien um den Titel. Auf dem Schulhausgelände der Sekundarschule Rorschach und der Waisenhausstrasse befindet sich die 350 Meter lange Rennstrecke. Zum Gaudi der Zuschauer ist sie gespickt mit herausfordernden Hindernissen, Rampen und Tunnels. Veranstaltet wird das Rennen vom Handballclub Goldach Rorschach, es beginnt mittags.

Chinderfäscht und Ziegenschau Weinfelden

Die Gemeinde Weinfelden veranstaltet am Samstag ein Fest für Kinder im Vorschulalter und deren Familienangehörigen. Das Thema «Wasser» wird auf spielerische Weise vielfältig erlebbar. Das Chinderfäscht startet ab 11 Uhr auf dem Marktplatz. In der Markthalle Sangen gibt es zudem eine Ziegenschau mit 180 Tieren und sieben verschiedenen Rassen.

Stadt-Trial Bischofszell

Bischofszell dürfte wohl der einzige Ort sein, wo mitten durch die Altstadt ein Motorrad-Trial führt. Am Samstag überwinden die Motorradfahrer bereits zum 10. Mal allerlei Hindernisse in der Oberstadt.

Sonntag:

Mammut-Flossrennen

Ein grosses Wasserspektakel ist das traditionelle Mammut-Flossrennen auf Sitter und Thur. Dabei geht es nur bei der Rennklasse um Schnelligkeit, bei den anderen Kategorien zählen die detailreichen, selbstgebastelten Flosse und Kostüme. Die verrückte Flossfahrt ist nicht ganz ungefährlich, denn es gilt die Wehre bei Sitterdorf und Bischofszell sowie das Kraftwerk in Schönenberg zu überwinden. Es ist auf Sonntag geplant, sofern das Wetter mitspielt.

Vegamania in Gossau

Rund 60 Stände mit Produkten ohne tierische Inhalte werden in Gossau am Sonntag aufgestellt. Die Vegamania beginnt um 10 Uhr und dauert bis 20 Uhr, rund 2000 Besucher werden erwartet.

Bignik in Romanshorn

Noch immer läuft das Ostschweizer Bignik-Projekt der Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin. Pro Haushalt vier Tücher für ein riesiges Picknicktuch ist die Vision. Dieses Wochenende ist das Projekt in Romanshorn zu Gast: Am Freitag und Samstag wird genäht und am Sonntag soll ein Teil der Tücher in der Innenstadt als «Mini-Bignik» ausgelegt werden.

Noch nicht genug? Nervenkitzel gibt es dieses Wochenende in der Buechenwald Halle in Gossau. Die Handballer von Fortitudo Gossau spielen gegen Stäfa das zweite Barrage-Spiel um den Verbleib in der Nationalliga A. Das Hinspiel ging mit einem Tor verloren. Los geht’s am Samstag um 17.30 Uhr.

In Sirnach lädt die Musikgesellschaft Sirnach zum 125-jährigen Bestehen zum Festwochenende. Es wartet der Kreismusiktag und ein Bar-Pub-Festival. Weitere Infos gibt es hier.

(red.)