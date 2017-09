Eines der grössten Munitionsdepots der Ukraine in Brand geraten

Bereits im März war im Osten der Ukraine in der Stadt Balaklija ein Waffen- und Munitionslager in die Luft geflogen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/PAVLO PAKHOMENKO

Im Mittelwesten der Ukraine ist eines der grössten Munitionslager des Landes in Brand geraten. Die Behörden ordneten am Dienstagabend die Evakuierung der umliegenden Dörfer an und sperrten den Luftraum in einem Radius von 50 Kilometern über dem Depot.