Nostalgie pur: Nokia ist als Smartphone-Marke zurück - und bringt auch ein Modell auf den Markt, der dem Kult-Handy Nokia 3310 nachgeahmt ist. © KEYSTONE/AP/EMILIO MORENATTI

Das legendäre klassische Einfach-Handy Nokia 3310 kommt zurück. Der finnische Anbieter HMD Global, der jetzt Geräte unter der Marke Nokia entwickelt und produziert, kündigte die Wiedergeburt des Modells am Sonntag in Barcelona an.