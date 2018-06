Der Brand zerstört ein Einfamilienhaus in Montlingen. © Kapo SG

Kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag ist in einem Einfamilienhaus in Montlingen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Oberriet konnte den Brand löschen, trotzdem wurde das ganze Haus in Mitleidenschaft gezogen.