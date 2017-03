Robbenprodukte werden in der Schweiz verboten

Besserer Schutz für diese junge Sattelrobbe vor Jägern: Die Schweiz schliesst sich den Ländern an, die die Einfuhr von Robbenprodukten verbieten. (Symbolbild) © Keystone/AP CP/ANDREW VAUGHAN

Die Bilder von blutigen Kadavern brutal erschlagener Robben dürften seltener werden: Die Schweiz schliesst sich den Ländern an, die die Einfuhr von Robbenprodukten verbieten. Das hat der Bundesrat am Freitag entschieden. Das Verbot gilt vom kommenden 1. April an. Es gibt allerdings Ausnahmen.