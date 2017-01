Eingeschneite Dörfer und Inseln in Griechenland

Verschneite Landschaft in Argos auf den Peloponnes: Der Winter hält Griechenland weiter fest im Griff. © KEYSTONE/EPA ANA-MPA/VANGELIS BOUGIOTIS

In Griechenland hat es in der Nacht zum Montag erneut in vielen Regionen geschneit. Etliche Dörfer und auch Inseln sind mittlerweile von der Aussenwelt abgeschnitten.