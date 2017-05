Einigung zum Gentechnikgesetz rückt näher

Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen bleibt weiterhin der Forschung vorbehalten. Versuchsfeld mit Weizen der Forschungsanstalt Agroscope. (Archivbild) © KEYSTONE/DOMINIC FAVRE

Beim Gentechnikgesetz ist eine Einigung in Reichweite. Der Nationalrat hat am Mittwoch in zwei Punkten nachgegeben.