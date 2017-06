Einkommenskluft im OECD-Raum wächst

Teilautomatisierte Recyclingfabrik in den USA: Neun Prozent der Arbeitsplätze in den OECD-Ländern könnten in den kommenden Jahren automatisiert werden. Weitere 25 Prozent könnten sich massiv ändern. © KEYSTONE/AP/CHUCK BURTON

Die Schere zwischen Arm und Reich geht in den Ländern der OECD immer weiter auf. Für Menschen mit mittlerer Qualifikation wird die Luft am Jobmarkt dünner – auch in der Schweiz. Die OECD warnt vor gesellschaftlicher Spaltung durch eine Einkommenskluft in bisher nicht bekanntem Ausmass.