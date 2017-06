Der 78-Jährige führte am Donnerstagabend ein Fahrmanöver in seiner Garagenbox durch. Dabei durchbrach das Auto die Rückwand. In der Böschung stürzte das Fahrzeug auf eine Zufahrtsstrasse, anschliessend über eine Wiese und prallte nach rund 20 Metern in einen Baum. Der Mann wurde ins Spital gebracht.

(Kapo GR/red.)