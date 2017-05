Einstürzende Mauer begräbt Hochzeitsgesellschaft

Plastikstühle ragen aus den Trümmern nach dem Einsturz der Mauer. © KEYSTONE/EPA/VISHAL BHATNAGAR

Beim Einsturz einer Mauer sind in Indien 26 Gäste einer Hochzeitsfeier ums Leben gekommen, unter ihnen vier Kinder. Nach Angaben der Polizei hatten die Menschen am Mittwochabend wegen eines Sturms Zuflucht in einem Unterstand gesucht, der an die Mauer grenzte.