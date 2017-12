Lastwagen ruiniert Passerelle in Unterägeri

Der Lastwagen beschädigte einen Übergang zwischen zwei Gebäuden. Dieser musste abgerissen werden. © Zuger Polizei

Weil ein Kran am Heck nicht richtig eingezogen war, hat ein Lastwagen am Donnerstag in Unterägeri ZG während der Fahrt eine Passerelle gerammt. Diese war danach einsturzgefährdet und musste abgerissen werden. Der Chauffeur wurde bei der Kollision leicht verletzt.