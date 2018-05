Eintritt am Caumasee soll teurer werden

Der Caumasee wird immer beliebter. © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Wer sich im Caumasee in Flims abkühlen will, muss in Zukunft vielleicht mehr für den Badieintritt bezahlen. Da immer mehr Besucher denn türkisblauen See besuchen, wollen die Betreiber der Caumasee-Badi die Eintrittspreise erhöhen.