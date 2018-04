Einwohner von Costa Rica wählen neuen Präsidenten

Eine Frau gibt in der Hauptstadt San José ihre Stimme ab. © KEYSTONE/AP/ARNULFO FRANCO

Zwei gleichnamige Kandidaten mit gegensätzlichen Einstellungen stehen sich in der Stichwahl für das Präsidentenamt in Costa Rica am Ostersonntag gegenüber. In der Kampagne ging es vor allem um die Homo-Ehe. Den Gewinner erwarten aber noch ganz andere Probleme.