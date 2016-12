Einzig Ammann für das Neujahrsspringen qualifiziert

Simon Ammann vor der Kulisse von Garmisch-Partenkirchen © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Die Schweizer Skispringer überzeugen auch in der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen nicht. Simon Ammann belegt mit einem Flug auf 125 m den 38. Rang.Der Toggenburger muss sich steigern, wenn er an der laufenden Vierschanzentournee nicht zum zweiten Mal den Finaldurchgang verpassen will.