Einziger Formel-1- und Motorrad-Weltmeister tot

John Surtees 1968 in einem Honda beim GP Grossbritannien: Am Freitagnachmittag starb der älteste noch lebende Formel-1-Weltmeister © KEYSTONE/AP

John Surtees, einer der erfolgreichsten Rennfahrer, stirbt am Freitagnachmittag im Alter von 83 Jahren auf der Intensivstation des St. Georges Hospitals in London.Das gab die Familie am Freitag bekannt.