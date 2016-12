Dieter Meier (l.) und Boris Blank vom Elektro-Pop-Duo Yello treten Ende 2017 nach fast 40-jähriger Bandgeschichte erstmals in der Schweiz auf. (Archivbild) © Keystone/AP/MARKUS SCHREIBER

Nachdem das Schweizer Elektro-Pop-Duo Yello im Oktober in Berlin erstmals Live-Konzerte gab, haben sich Dieter Meier und Boris Blank nun zu einer Tournee durch die Schweiz, Deutschland und Österreich entschlossen. Diese führt die vor allem in den 1980er-Jahren erfolgreichen Elektro-Pioniere am 30.