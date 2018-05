Zum zweiten Mal Karate-Europameisterin: Elena Quirici (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Die Aargauerin Elena Quirici kürt sich an den Karate-Europameisterschaften in Novi Sad im Limit bis 68 kg zum zweiten Mal zur Europameisterin. Im Final gegen die Favoritin Irina Zarezka zeigte die 24-Jährige ihre grosse Klasse und behielt in einem Kampf auf höchstem Niveau stets die Nerven.