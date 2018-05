Elena Quirici hat an der EM in Novi Sad den EM-Final erreicht (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Elena Quirici erreicht an der Karate-EM in Novi Sad mit 5:0 Siegen den Final im Kumite im Limit bis 68 kg. Die 24-jährige Aargauerin kämpft am Samstag gegen Irina Zarezka aus Aserbaidschan um Gold.