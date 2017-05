Generelles Verkehrschaos: In Vietnam starben am Sonntag 11 Menschen bei einem Unfall. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/LUONG THAI LINH

Bei einem Busunglück in Vietnam sind elf Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Medienberichten am Sonntagmorgen, als ein Lastwagen eine Einbahnstrasse in falscher Richtung befuhr und frontal mit dem Bus zusammenstiess.