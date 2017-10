Die Erdmassen kamen am Samstag an einer Baustelle für ein 49-Etagen-Hochhaus in Tanjung Bungah auf der malaysischen Insel Penang ins Rutschen. Medienberichten zufolge suchten die Rettungskräfte am Montag weiterhin nach Überlebenden, es werde mit weiteren Toten unter den Schuttbergen gerechnet.

(SDA)