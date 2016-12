Elfjährige als Opern-Komponistin – Jubel um «Cinderella»

Komponistin Alma Deutscher (r) begleitet während einer Probe ihrer Oper "Cinderella" die Titelheldin Theresa Krügl auf der Violine. © KEYSTONE/APA/CHRISTA FUCHS

Sie begleitet die Künstler auf der Geige und am Flügel. In der Pause gibt sie Autogramme. Alma Deutscher ist elf Jahre alt. Und hat – wohl als erstes Kind seit Mozart – eine Oper komponiert. Am Donnerstag war die deutschsprachige Erstaufführung in Wien.