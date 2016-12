Elfjähriger will Schweigeminute für Flüchtlinge

Selbstbewusst kommt Philipp mit seinem Vater zusammen in unser Studio. Zu Trinken hätte er gerne einen Kakao. Während dem Trinken erzählt er, wie schlimm er die Nachrichten aus Aleppo und der ganzen Welt fände – und dass er etwas dagegen unternehmen will. Eine Schweigeminute an Heiligabend soll uns Schweizer daran erinnern, wie gut wir es haben und dass es auf der ganzen Welt Leidende gibt, auch an Heiligabend.

Wenigstens eine Kerze anzünden

«Ich finde das sehr schlimm, wenn man am 24. Dezember Angst haben muss, weil man auf der Flucht ist und hungern muss. Die Menschen können ja nichts dafür», sagt der 11-Jährige. Wenn er den Flüchtlingen schon nicht helfen könne, wolle er wenigstens an sie denken. «Jeder sollte bei sich oder in der Kirche ein Kerze anzünden und eine Minute lang an die Menschen denken, die Angst und Hunger haben», sagt Philipp. Punkt 19.30 Uhr will er seine Schweigeminute durchführen, seine Familie sei einverstanden.

«Geschenke sind ja nur eine Geste»

Andere Kinder in seinem Alter freuen sich an Weihnachten vor allem auf ihre Geschenke, Philipp findet, das sei nur Nebensache. «Geschenke sind doch gar nicht so wichtig, das ist mehr eine Geste. Für mich bedeutet Weihnachten vor allem, dass man Danke sagen sollte, für alles, was man hat und deshalb finde ich es auch wichtig, dass die Menschen an diesem Tag glücklich sind», sagt der 11-jährige Schüler. Er selbst wünscht sich einen Rucksack für seine Kamera und – es fällt ihm erst nach einigem Nachdenken ein – ein neues Handy.

Nicht die erste Spendenaktion

Philipp Straetling hat schon im letzten Jahr bei einer Spendenaktion mitgemacht. «Unsere Lehrerin hat uns darauf gebracht, dass wir unsere alten Schülertheks an Flüchtlingskinder spenden könnten. Das hat uns aber nicht gereicht, deshalb sind wir an eine Bushaltestelle gestanden und haben über 300 Franken Spenden für die Flüchltinge gesammelt», erzählt er. «Das Geld haben wir persönlich überreicht und die Leute haben sich riesig gefreut.»

Prominente würden natürlich helfen

«Ich bin ja nur ein Junge, ich kann nicht sehr viel erreichen», sagt Philipp. Deshalb erhofft er sich Unterstützung von einem Prominenten, um die Idee seiner Schweigeminute in die Welt hinaus zu tragen. So könnten die Ostschweizer darüber informiert werden, dass sie an Heiligabend, wenn sie mit der Familie um den Christbaum herum sitzen oder am Esstisch auf den Braten warten, kurz innehalten und auch an die Menschen denken, die nicht ganz so viel Glück haben wie sie selbst.

(enf)