Elfjähriges Mädchen stirbt in England nach Sturz aus Wildwasserbahn

Ritt auf Wildwasserbahn endet tödlich: Mädchen stirbt in Vergnügungspark in England. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/CHARLIE RIEDEL

Tragisches Unglück bei einem Schulausflug: Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in England gestorben, nachdem es in einem Vergnügungspark aus einer Wildwasserbahn gefallen war.