Ellen Page heiratet Tänzerin

Auf Instagram verkünden die 30-jährige Ellen Page und ihre 22-jährige Partnerin Emma Portner, dass sie seit kurzem verheiratet seien. «Ich kann nicht glauben, diese aussergewöhnliche Frau meine Ehefrau zu nennen», kommentiert Page ein Bild beider Hände mit Eheringen. Portner veröffentlicht denselben Post und fügt an: «Ich liebe dich!»

Im Februar 2014 erklärte Page bei einer Konferenz der «Human Rights Campaign» in Las Vegas, homosexuell zu sein. «Ich bin hier, weil ich lesbisch bin. Und vielleicht auch, weil ich den Unterschied machen kann», sagte die Schauspielerin damals. «Ich habe es satt, mich zu verstecken.» Sie versprach, anderen Homosexuellen zu helfen. «Ich fühle eine persönliche Verpflichtung und eine soziale Verantwortung.»

Als Kitty Pryde im Blockbuster «X-Men: Der letzte Widerstand» (2006) und schwangerer Teenager in «Juno» (2007) schaffte Page den Durchbruch als gefragte Schauspielerin. In den letzten Jahren war sie unter anderem in «Inception» (2010) und «Freeheld» (2015) zu sehen.

Von September 2015 bis Anfang 2017 war die 30-Jährige mit der Künstlerin Samantha Thomas zusammen. Mitte 2017 verliebte sie sich in die New Yorker Tänzerin, Choreografin und Jazz-Lehrerin Emma Portner. Nachdem das Paar vor einem Café in Los Angeles gesichtet worden war, machte es die Beziehung öffentlich.

