ELN-Guerilla bestätigt Entführung von niederländische Journalisten

"Sicherheitshalber festgenommen": Die kolumbianische "nationale Befreiungsarmee", kurz ELN, hat zwei niederländische Journalisten in ihrer Gewalt. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/CHRISTIAN ESCOBAR MORA

Zwei in Kolumbien entführte niederländische Journalisten sind in den Händen der linken ELN-Guerilla. Die «nationale Befreiungsarmee» teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, dass die Journalisten «sicherheitshalber» festgenommen worden seien.