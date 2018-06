Eloy – Schritt für Schritt

Auf die grandiosen Charterfolge seines soeben erschienenen Schlager-Debütalbums «Kopf aus – Herz an» lässt Eloy pünktlich zum WM-Auftakt die passende Single folgen: «Schritt für Schritt» beinhaltet nicht nur die positive Message, die auch sein aktuelles Hit-Album durchzieht, denn der sympathische Caught in the Act-Sänger liefert mit der musikalisch und inhaltlich angepassten «WM Version» zugleich den ultimativen Weltmeisterschafts-Soundtrack!

Von seinem Co-Autor und Album-Producer Christian Geller aufregend arrangiert und produziert, fungiert die brandneue Single «Schritt für Schritt» nicht ohne Grund auch als Eröffnungstitel jenes Longplayers, mit dem Eloy vor wenigen Tagen spektakulär Platz 1 der Schlagercharts sowie die Top-3 der offiziellen Albumcharts erobert hat: Auf ein episches Gänsehaut-Intro folgt eine satte, durch und durch zeitgenössische Midtempo-Popschlager-Hymne, der man sich unmöglich entziehen kann – weil sie sich wie eine vertonte Euphoriewelle ausbreitet. Zusätzlich zur zentralen Message, die Eloy auch auf Albumlänge immer wieder anbringt – sein Anliegen: mehr Selbstakzeptanz, mehr Herzblut, weniger Vorurteile –, hat der Sänger ein paar exklusive Zeilen für die WM-Version eingesungen, die den Song zusammen mit echten Fankurven-Elementen in die ultimative Fußball-Hymne verwandeln: «Schritt für Schritt/können wir Weltmeister sein» und «…weil der Weg zur Nummer eins für uns erreichbar ist»! Neben der Album- sowie der «WM-Version» erscheint die neue Single obendrein als Remix-Variante, die ganz klar für den Dancefloor gemacht ist.

Der aus Den Haag stammende Eloy de Jong wurde schon 1993 schlagartig berühmt, als Caught in the Act zu einer der erfolgreichsten Boygroups der Neunziger avancierten: Bis zur Auflösung im Jahr 1998 eroberte die britisch-holländische Gruppe gleich drei Mal die Top-10 der deutschen Albumcharts und verkaufte insgesamt gut 20 Millionen Tonträger. Nach vereinzelten TV-Auftritten (z.B. bei «Das perfekte Promi-Dinner», «ZDF Fernsehgarten») feierte Eloy zunächst Mitte des Jahrzehnts ein grandioses Comeback mit Caught in the Act, um dann vor wenigen Monaten seine Solokarriere als Schlagersänger fulminant anzukündigen: Auf den wahrlich „magischen Moment“, als er in Florian Silbereins „Heimlich!“-Show den Album-Vorboten «Egal was andere sagen» erstmals live vorstellte, folgten postwendend die ersten Top-Positionen in den Download- und Hörercharts. Zugleich war damit bereits der Grundstein für die sensationellen Erfolge gelegt, die er aktuell mit seinem Album «Kopf aus – Herz an» feiert. «Jeder Schritt macht uns noch grösser, als wir sind» (Telamo)