Eltern attackieren Schwiegersohn in spe

Der 27-Jährige und seine Freundin, beide in Deutschland wohnhaft, reisten am Tag der Arbeit mit dem Zug nach Oberstdorf. Von dort aus hatten sie vor, weiter ins Kleinwalsertal zu fahren, um eine Arbeitsstelle in einem Hotel anzutreten.

In Oberstdorf wurden die beiden von den ungarischen Eltern der 20-Jährigen mit dem Auto abgeholt. Auf dem Weg ins Kleinwalsertal blieb der Lenker, ein Freund der Eltern, in Riezlern stehen. Während die Mutter ihre Tochter aus dem Fahrzeug zerrte, schlug der Vater im Auto auf den 27-Jährigen ein. Der Grund: Die Eltern heissen die Beziehung des jungen Paares nicht gut.

Der Vater führte seine Attacke fort. Er sagte, er würde seinen «Schwiegersohn» umbringen, und legte ihm für kurze Zeit Handschellen an. Als das Opfer zustimmte, die Beziehung zur Tochter zu beenden, nahm ihm der Vater die Handschellen wieder ab. Anschliessend liess die Familie den leicht verletzten Mann samt Gepäck in Riezlern zurück.

Kurz nach dem Vorfall nahm eine Polizeistreife den 27-Jährigen mit. Der 50-jährige Vater seiner Ex-Freundin wird angezeigt.

(Polizei Vorarlberg/red.)