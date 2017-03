Trumps Elternhaus für 2,1 Millionen Dollar verkauft

Hier wohnte einst US-Präsident Donald Trump: Die Immobilie in New York wechselte für 2,1 Millionen Dollar den Besitzer. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

Das Elternhaus von US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Besitzer. Das Einfamilienhaus mit fünf Schlafzimmern im New Yorker Stadtteil Queens wurde am Donnerstag für 2,1 Millionen Dollar verkauft, wie die Immobilienfirma Paramount Realty am Montag mitteilte.