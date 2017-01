Elvis, Elvis, Elvis – Australische Kleinstadt ehrt den «King»

Tausende Elvis-Doppelgänger und -Fans reisen in diesen Tagen in die australischen Kleinstadt Parkes. Diese ehrt den "King" jedes Jahr im Januar mit einem Festival. © KEYSTONE/EPA AAP/DEAN LEWINS

Mehrere hundert Elvis-Doppelgänger haben sich am Donnerstag zu einem Festival zu Ehren des «King» in einer australischen Kleinstadt aufgemacht. Im Bahnhof von Sydney wimmelte es von Männern mit schwarzer Tolle und fetten Koteletten, gekleidet in Glitzeranzüge.