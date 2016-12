ARCHIV - Der Schauspieler Elyas M'Barek begeistert seine Fans mit simpelsten News (Archiv) © Keystone/DPA dpa-Zentralbild/Z1008/_JENS KALAENE

In Zeiten sozialer Netzwerke versorgen Prominente die Fans auch an Weihnachten mit Wünschen und Fotos. Kinostar Elyas M’Barek (34; «Fack ju Göhte», «Willkommen bei den Hartmanns») zeigte sich in der Weihnachtsnacht bei Instagram oder auch bei Facebook Strümpfe küssend auf einer Couch.