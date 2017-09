Frauen-Nati-Spiel wegen Spieler-Streik abgesagt

Am Freitag hätte die Revanche des EM-Finals vom August im ausverkauften Stadion in Horsens stattfinden sollen.Doch der Verband sagte das Spiel am Dienstag ab.

Hintergrund ist ein Streit zwischen Mannschaft und Verband über eine neue finanzielle Vereinbarungen. Spielervereinigung und Verband verhandeln seit sechs Monaten über mehr Geld sowohl für das Frauen-Team als auch für die U21 der Männer. Bisher erfolglos.

Nachdem die Spielerinnen bereits am Montag nicht zum Training erschienen waren, brach der Verband die Verhandlungen ab. Darauf erklärte die Spielervereinigung, dass das Team am Freitag auch nicht gegen die Niederlande spielen wird. Am kommenden Dienstag steht das erste Spiel in der WM-Qualifikation gegen Ungarn an.

(SDA)