Embolo kehrt zurück – Schalke gewinnt

Der 20-jährige Schweizer mit kamerunischen Wurzeln kehrte bei Schalke 04 nach 11-monatiger Verletzungspause gegen Werder Bremen in die Bundesliga zurück. In der 80. Minute wurde das ehemalige Sturm-Juwel des FC Basels beim Stand von 1:1 eingewechselt – und sein Comeback sollte seine Mitspieler beflügeln.

Nur drei Minuten nach Embolos Rückkehr auf den Bundesliga-Rasen war Leon Goretzka für den Siegtreffer der Gelsenkirchener verantwortlich. Nach einem Eckball stocherte Goretzka die Hereingabe über die Linie und sorgte dafür, dass Schalke nach vier Spielen mit 9 Punkten dasteht.

Das in den letzten Wochen oft gescholtene Bayern München findet in der 4. Runde der Bundesliga wieder in den Tritt. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti lässt beim 4:0 gegen Mainz wenig Fragen offen.

Besonders spielfreudig und versöhnlich zeigte sich Bayerns Niederländer Arjen Robben. Der 33-Jährige hatte bei den ersten beiden Bayern Tore seine Füsse im Spiel. Beim 1:0 in der 11. Minute stand Robben eher ungewollt am richtigen Ort und lenkte den Abschluss von Thomas Müller ins Tor ab, das 2:0 vollstreckte er in gewohnt sicherer Manier mit seinem linken Fuss, nachdem Joshua Kimmich ihn lanciert hatte.

Als Robben nach seinem Treffer Kurs in Richtung Ersatzbank nahm, um dort den wartenden Franck Ribéry zu herzen, zeigte der Niederländer, dass er unlängst auch neben dem Platz zu einem wichtigen Charakter geworden ist. Neben Robben gehörte bei den Bayern mit Robert Lewandowski einer zu den Auffälligsten, dessen Personalie an der Säbener Strasse in den letzten Tagen für viel Aufregung sorgte. In seinem 100. Bundesliga-Spiel für den FCB erzielte der Pole seine Tore 81 (50.) und 82 (77.).

Stuttgart kam im zweiten Heimspiel zum zweiten Sieg. Der VfB bezwang Wolfsburg 1:0. Am Ende des Spiels kam aber weder bei den Fans noch bei Siegtorschütze Chadrac Akolo (42.) richtig Freude auf. Die Verletzung von Christian Genter überdeckte den Stuttgarter Sieg mit einem fahlen Nachgeschmack.

Es war eine Szene, die wohl noch lange im Gedächtnis der Zuschauer und der beteiligten Akteure bleiben wird. VfB-Kapitän Christian Gentner hatte sich in der 84. Minute aufgemacht, die Entscheidung zu Gunsten der Stuttgarter zu erzwingen. Er lief in den Strafraum um einen hohen Ball mit dem Kopf aufs Tor zu köpfen – was er traf war das Knie von Wolfsburg-Keeper Koen Casteels. Dieser war etwas gar ungestüm aus dem Tor gekommen und traf Gentner mit seinem Knie direkt an dessen Schläfe.

Der Mittelfeldspieler wurde schwer benommen mit einer Trage aus dem Stadion gebracht. Durch die lange Pause gab es eine achtminütige Nachspielzeit.

Bayern München – Mainz 4:0 (2:0). – 75’000 Zuschauer. – Tore: 11. Robben 1:0. 23. Robben 2:0. 50. Lewandowski 3:0. 77. Lewandowski 4:0. – Bemerkung: Mainz mit Frei.

Eintracht Frankfurt – Augsburg 1:2 (0:1). – 46’500 Zuschauer. – Tore: 20. Max 0:1. 77. Caiuby 0:2. 79. Jovic 1:2. – Bemerkung: Frankfurt ohne Fernandes (Ersatz), Augsburg mit Hitz.

VfB Stuttgart – Wolfsburg 1:0 (1:0). – 50’500 Zuschauer. – Tor: 42. Akolo 1:0. – Bemerkung: Stuttgart ohne Grgic (verletzt).

Werder Bremen – Schalke 1:2 (1:1). – 42’100 Zuschauer. – Tore: 20. Sane 1:0. 22. Veljkovic (Eigentor) 1:1. 82. Goretzka 1:2. – Bemerkung: Bremen ohne Garcia (Ersatz), Schalke mit Embolo (ab 80./Comeback nach 336 Tagen).

Rangliste: 1. Hannover 96 4/10 (5:1). 2. Bayern München 4/9 (9:3). 3. Schalke 04 4/9 (7:3). 4. Borussia Dortmund 3/7 (5:0). 5. Hoffenheim 3/7 (5:2). 6. Augsburg 4/7 (7:4). 7. RB Leipzig 3/6 (6:3). 8. Hamburger SV 4/6 (4:5). 9. VfB Stuttgart 4/6 (3:5). 10. Borussia Mönchengladbach 3/4 (3:3). 11. Hertha Berlin 3/4 (3:3). 12. Eintracht Frankfurt 4/4 (2:3). 13. Wolfsburg 4/4 (2:5). 14. Mainz 05 4/3 (3:7). 15. SC Freiburg 3/2 (1:4). 16. Bayer Leverkusen 3/1 (4:8). 17. Werder Bremen 4/1 (2:6). 18. 1. FC Köln 3/0 (1:7).

(SDA)