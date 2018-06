Der taiwanesische Künstler Kang Mu-Xiang letzte Woche mit einer 1,5 Tonnen schweren "Embryo"-Skulptur aus recycleten Liftkabeln - genannt "Unlimited Life" - in Hamburg. Weitere solche Skulpturen stehen derzeit auch am New Yorker Broadway. © Keystone/DPA/AXEL HEIMKEN

Skulpturen aus alten Liftkabeln sind in einer Ausstellung unter freiem Himmel in New York zu sehen. Die sieben grossen Werke stammen von dem taiwanesischen Künstler Kang Mu-Xiang und stehen auf einer Verkehrsinsel auf dem Broadway mitten in Manhattan.