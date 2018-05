Der 46-jährige Emery tritt in London das schwierige Erbe von Arsène Wenger an, der nach 22 Jahren abtritt.

Nach drei Europa-League-Titeln mit dem FC Sevilla gewann Emery in der abgelaufenen Saison mit PSG das Double in Frankreich. Er soll Arsenal wieder in der Spitzengruppe der Premier League etablieren, nachdem die «Gunners» zuletzt als Sechster die Qualifikation für die Champions League verpassten.

