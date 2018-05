Emery coachte seit 2016 Paris Saint-Germain, das ab Sommer vom Deutschen Thomas Tuchel betreut wird

Der 46-jährige Spanier Emery, der mit PSG in der abgelaufenen Saison in Frankreich das Double holte, war in der Vergangenheit auch beim FC Sevilla tätig, den er zu drei Triumphen in der Europa League führte. Wenger hört bei den Gunners nach fast 22 Jahren als Chefcoach auf.

(SDA)