Emil denkt nicht ans Aufhören

Kabarettist Emil Steinberger wird am 6. Dezember 2018 85-Jährig. © Keystone/Laurent Gillieron

Der Kabarettist Emil Steinberger feiert am Dreikönigstag seinen 85. Geburtstag. Mit seiner zeitlosen Bünzlifigur «Emil» hat der Luzerner Generationen von Deutschschweizern zum Lachen gebracht, aber auch in der Romandie und in Deutschland Erfolge gefeiert.