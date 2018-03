Emilys heisse Bildli aus den Flitterwochen

Ende Februar wurden Emily Ratajkowskis Fans gleich doppelt überrascht: Das US-Model machte erstmals ihre Beziehung zu Filmproduzent Sebastian Bear-McClard (30) öffentlich, und dies gleich mit der Botschaft, dass die beiden geheiratet hätten. An der Zeremonie in New York nahmen nur ein paar wenige Freunde teil, berichten Promi-Portale. Emily, die neben dem Modeln auch Schauspielerin ist, verzichtete auf ein weisses Kleid und trug stattdessen einen orangen Anzug von Zara.

Emily war erst zu Beginn des Jahres aus der gemeinsamen Wohnung mit ihrer früheren Langzeitliebe Jeff Magid ausgezogen. Sie wählte Anfang März dieses Oben-Ohne-Bild, um ihren Ehering von Neu-Ehemann Sebastian zu präsentieren:

💎💎💎 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 3, 2018 at 11:12pm PST

Ihre vielen Verehrer hat Emily natürlich nicht vergessen. Aus dem «Honeymoon», den Flitterwochen, postet sie solche Nacktbilder mit der Unterschrift «So posiere ich für meinen Ehemann». Eine Nacht im Fünfstern-Hotel Amangiri Resort in Utah, wo die Frischvermählten es sich haben gut gehen lassen, soll übrigens 8000 Franken pro Nacht kosten.

Posing for my husband like A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 21, 2018 at 12:02pm PDT

Weitere Schnappschüsse haben wir dir in der Bildergalerie zusammengestellt.

(red.)