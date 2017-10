Eminem zerstört in vier Minuten Trump

Die BET-Awards, die Preise des TV-Senders Black Entertainment Television, wurden bereits letzte Woche aufgezeichnet, ausgestrahlt worden sind sie jedoch erst in der Nacht auf Mittwoch. Dabei gaben weniger die Preisträger, Promis und Performances auf der Bühne zu reden, sondern vielmehr ein kurzes Freestyle-Video von Eminem, das in einer Pause gezeigt wurde.

The FULL verse that EVERYBODY is talking about! @eminem BODIED THIS! #HipHopAwards pic.twitter.com/zoS0wEwjQF

