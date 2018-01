Die Performance von Gölä hat Andrea so berührt, dass sie wässrige Augen hatte und meinte sie möchte gerne der Refrain in schweizer-deutsch lernen und den Song gerne noch weitere Male zusammen mit Gölä singen. Ob es den Titel in der Duett Version auch mal als Studio Version gibt ist nicht bekannt.

Der Titel Sternenträumen hat Andrea zusammen mit René Bauman (DJ Bobo) geschrieben. Dieser gratulierte den beiden denn auch zur tollen Version.