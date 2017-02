Endingen erster unterklassiger Cupfinalist

Grosse Überraschung im Schweizer Handball-Cup © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Endingen qualifiziert sich als erstes unterklassiges Team für den Cupfinal. Der NLB-Leader setzt sich am Final4-Turnier in Olten im ersten Halbfinal gegen GC Amicitia Zürich 28:26 durch.Der Sieg von Endingen war verdient. Nach dem 3:4 (11.) lagen die Aargauer nie mehr in Rückstand.