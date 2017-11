Endlich wieder ein Sieg für Nice

Beim ersten Sieg von Nice nach vier Niederlagen Matchwinner wie Buhmann: Mario Balotelli © KEYSTONE/EPA ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

Nice beendet seine Niederlagenserie in der 12. Runde der Ligue 1. Die Südfranzosen schlagen Dijon daheim dank einem von Mario Balotelli verwerteten Penalty mit 1:0.Zuvor hatte die Mannschaft von Lucien Favre in der Meisterschaft viermal in Serie verloren.