Alpiq forciert rentable Geschäfte

Alpiq-Chefin Jasmin Staiblin will den Energiekonzern umbauen. Das profitable Dienstleistungsgeschäft soll für Investoren geöffnet werden. Sorgenkind bleibt die Stromproduktion. © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Der Energiekonzern Alpiq will die profitablen Dienstleistungsgeschäfte bündeln, um für Investoren interessant zu werden. Der Umbau biete Chancen, hiess es am Montag in Olten. Die Stromproduktion ist weiterhin ein Verlustgeschäft.