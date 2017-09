England sucht im Wembley die Vorentscheidung

Folgt am Montag im Heimspiel gegen die Slowakei das 37. in Form eines Sieges, würde der Vorsprung in der Gruppe F auf fünf Punkte anwachsen. Im Vergleich zum etwas mühsamen 4:0 am Freitag auf Malta muss aber eine Steigerung her. «Es gibt noch viel Luft nach oben», erklärte Kapitän Jordan Henderson.

Harry Kane brachte die Engländer in Malta zwar in der 53. Minute in Front. Für Klarheit sorgte der haushohe Favorit aber erst in den letzten fünf Minuten durch die Treffer von Ryan Bertrand, Danny Welbeck und den vollendeten Kane-Doppelpack. «Das Team wird sich entwickeln», versprach Southgate, der gegen die Slowakei eine weitere Gelegenheit dazu hat, die individuelle Qualität seiner Spieler zu einer Einheit zu verschmelzen.

In der Gruppe C peilt der fast makellose Leader Deutschland (2 Gegentore) in Stuttgart gegen Norwegen den achten Sieg im achten Spiel an. Trainer Joachim Löw kündigte eine veränderte Startelf mit Julian Draxler, Leon Goretzka und Sebastian Rudy im Mittelfeld an. «Veränderungen plane ich auf jeden Fall», erklärte er – und forderte nach dem mühsamen 2:1 in Tschechien: «Wir müssen uns in manchen Dingen verbessern.» Gelingt ein Sieg und gibt Nordirland im Heimspiel gegen Tschechien Punkte ab, hätte die DFB-Auswahl das Ticket zwei Spiele vor Schluss fix in der Tasche.

Das kann Polen in der Gruppe E selbst mit einem Heimsieg über Schlusslicht Kasachstan noch nicht schaffen. Montenegro und Dänemark haben als Verfolger je drei Punkte Rückstand und dürfen noch hoffen. Die Dänen gastieren in Armenien, die Montenegriner haben Rumänien zu Gast, das mit einem Sieg die kleine Chance auf Platz 2 am Leben erhalten würde.

