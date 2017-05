Erneut kein Aufgebot für Rooney

Der 31-Jährige fehlt im englischen 25-Mann-Aufgebot für die WM-Qualifikations-Partie in Schottland am 10. Juni und für den Test in Frankreich drei Tage später. Southgate gab sein Aufgebot am Donnerstag bekannt – einen Tag, nachdem der spät eingewechselte Rooney mit Manchester United den Final der Europa League gegen Ajax Amsterdam gewonnen hatte.

Southgate hatte bereits im März auf Stürmer Rooney verzichtet und darauf verwiesen, dass der einstige Starspieler bei Manchester wieder regelmässiger spielen müsse. England führt die WM-Qualifikationsgruppe F an.

(SDA)