Englands U17 holt erstmals den WM-Titel

Bis zur 69. Minute machten sie daraus eine 3:2-Führung, die sie in der Schlussphase weiter ausbauten. Torschützenkönig Rhian Brewster aus der zweiten Mannschaft von Liverpool erzielte seinen achten Turniertreffer zum 1:2.

Die beiden Junioren-WM-Titel innert knapp fünf Monaten sind für Englands Verband die grössten Erfolge seit dem Gewinn der Elite-WM 1966 im eigenen Land. Dazu kamen in diesem Jahr auf europäischer Ebene die Finalqualifikation auf U17-Stufe, der EM-Titel der U19 und die Halbfinal-Qualifikation der U21 an der EM in Polen.

(SDA)