Entflohener Häftling gefasst

Kurz vor 13.30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Häftling aus dem offenen Vollzug der Strafanstalt ausgebrochen sei. Kurz darauf führte die Fahndung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, mit Hilfe der Stadtpolizei St.Gallen und der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, zum Erfolg.

Der Häftling konnte von den Polizisten und den Suchhunden im Sittertobel gefunden und festgenommen werden. Der Mann, der wegen Betäubungsmitteldelikten in Haft ist, wurde wieder in die Strafanstalt gebracht – dieses Mal in den geschlossenen Bereich.

(Kapo AR/red.)