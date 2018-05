Der 56-Jährige war seit seiner Flucht am 30. April untergetaucht und in den Polizeiregistern zur Verhaftung ausgeschrieben. Derzeit befindet sich der verurteilte Bankräuber im Gefängnis Glarus. Für den weiteren Strafvollzug wird er in eine geschlossene Anstalt verlegt, teilt die Kantonspolizei Glarus mit.

(Kapo GL/red.)