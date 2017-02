Entführter Pinguin wurde getötet

Es war wohl ein Schock für alle Mannheimer Tierfreunde. Erst entführte jemand den Humboldt-Pinguin Nummer 53 mitten in der Nacht aus seinem Gehege, jetzt wird er mit durchgeschnittener Kehle in der Theodor-Heuss-Anlage, unweit des Luisenparks, in dem der Pinguin lebte, gefunden. Das schreibt das deutsche Radio Regenbogen.

«Einen schlimmeren Ausgang hätte der Vorfall um unseren verschwundenen Pinguin nicht nehmen können», sagt Parkdirektor Joachim Költzsch. Vor allem die Tierpfleger, die sich täglich um das Tier kümmerten, seien erschüttert. Nicht nur über den Tod des Tieres sondern auch «erschüttert über so wenig Achtung im Umgang mit Lebewesen», sagt der Parkdirektor.

Der Mannheimer Luisenpark wurde in den vergangenen Tagen von Medienanfragen aus der ganzen Welt überrannt. «Das Interesse ist immens, es gab sogar einen Beitrag im russischen Fernsehen», sagte Andrea Gerstner, stellvertretende Leiterin der Tierhaltung im Luisenpark in Mannheim, gestern auf Anfrage von FM1Today.

Der Tiermörder läuft noch frei herum. Die Mannheimer Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen und Zeugen.

(red)